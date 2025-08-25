Названа причина, почему пропавшую тургруппу на Сахалине до сих пор не нашли

Ранее, 24 августа, стало известно, что при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов, в их числе мужчина-тургид и девять женщин: Валерий Федосов (1989 года рождения), Марина Дронова (1986), Регина Белал (1992), Татьяна Сидорова (1975), Ирина Тюльктина (1995), Юлия Зарубина (1985), Полина Подоляко (1995), Инна Степанова (1995), Екатерина Кайнова (1993) и Татьяна Обжорина (1979). Как уточнили в МЧС, туристы не были зарегистрированы официально перед походом.