Названа причина, почему пропавшую тургруппу на Сахалине до сих пор не нашли

В МЧС призвали туристов регистрироваться перед походами.
Поиски десяти туристов, пропавших накануне при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп (Сахалинская область), осложняются из-за неблагоприятных погодных условий: туманом и дождем. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев.
«Ситуация усложняется тем, что на острове в настоящий момент находится густой туман и идет периодически дождь», — сказал Максим Моисеев, его обращение опубликовано в telegram-канале МЧС Сахалинской области. Он призвал жителей и гостей Сахалинской области регистрироваться на официальном сайте МЧС России перед совершением турпохода.
Ранее, 24 августа, стало известно, что при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов, в их числе мужчина-тургид и девять женщин: Валерий Федосов (1989 года рождения), Марина Дронова (1986), Регина Белал (1992), Татьяна Сидорова (1975), Ирина Тюльктина (1995), Юлия Зарубина (1985), Полина Подоляко (1995), Инна Степанова (1995), Екатерина Кайнова (1993) и Татьяна Обжорина (1979). Как уточнили в МЧС, туристы не были зарегистрированы официально перед походом.
В поисках 24 августа были задействованы спасатели, полицейские и местные военные гарнизоны «Горное» и «Горячие ключи», однако они не дали результатов. 25 августа к поисково-спасательной операции привлечены 28 спасателей и вертолет Ми-8.