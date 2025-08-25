Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Забайкалье

11 августа на железнодорожном переезде около станции Мордвес в Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом № 557, который следовал по маршруту Москва — Имеретинский курорт. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом, машинист включил экстренное торможение, но поезду не хватило расстояния для остановки. По предварительной информации, никто не пострадал, поезд не сошел с рельсов.