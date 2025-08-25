Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Забайкалье

Локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов вечером в воскресенье, 24 августа, в Забайкальском крае. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент случился на станции Артеушка в Могочинском округе.
— У локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов возобновили около 20:30, состав задержался в пути на 3 часа 57 минут, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
11 августа на железнодорожном переезде около станции Мордвес в Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом № 557, который следовал по маршруту Москва — Имеретинский курорт. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом, машинист включил экстренное торможение, но поезду не хватило расстояния для остановки. По предварительной информации, никто не пострадал, поезд не сошел с рельсов.