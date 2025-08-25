Вертолет со спасателями МЧС РФ вылетел на поиск пропавших на Итурупе туристов

Двое гидов, сопровождавших пропавшую группу из 10 туристов на острове Итуруп, не знали этого маршрута, из-за чего могли увести путешественников не туда, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, основной сложностью для спасателей является то, что они не в курсе, по какому пути следовали пропавшие туристы.