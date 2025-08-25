Вертолет со спасателями МЧС РФ вылетел на поиск пропавших на Итурупе туристов

Вертолет со спасателями МЧС РФ отправился на поиски пропавшей группы туристов, которая совершала восхождение на вулкан Баранского на курильском острове Итуруп. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы туристов вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что наземная группа спасателей 24 августа поднялась на вершину вулкана, но не нашла там следов туристов.
Двое гидов, сопровождавших пропавшую группу из 10 туристов на острове Итуруп, не знали этого маршрута, из-за чего могли увести путешественников не туда, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, основной сложностью для спасателей является то, что они не в курсе, по какому пути следовали пропавшие туристы.
Мэр Курильского района Константин Истомин сообщил, что путешественники не вышли на связь в районе вулкана. К поисковым работам были привлечены спасатели, полиция и представитель администрации округа. Спасательные работы были остановлены с наступлением темноты.
Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а также начал проверку по факту произошедшего.