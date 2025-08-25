Ричмонд
Неизвестный открыл стрельбу на территории университета

Стало известно о стрельбе в университете Южной Каролины (США).

В кампусе Университета Южной Каролины, расположенного в американском городе Колумбия, было зафиксировано применение огнестрельного оружия. Соответствующее заявление распространила администрация учебного заведения, на которую ссылается телеканал CNN.

По предварительным данным, на территории студенческого городка неизвестный злоумышленник открыл стрельбу.

В настоящее время подробности инцидента уточняются. Других подробностей пока нет.

