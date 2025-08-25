Неизвестный открыл стрельбу на территории университета

Стало известно о стрельбе в университете Южной Каролины (США).
В кампусе Университета Южной Каролины, расположенного в американском городе Колумбия, было зафиксировано применение огнестрельного оружия. Соответствующее заявление распространила администрация учебного заведения, на которую ссылается телеканал CNN.
По предварительным данным, на территории студенческого городка неизвестный злоумышленник открыл стрельбу.
В настоящее время подробности инцидента уточняются. Других подробностей пока нет.
Читайте также: Бандиты устроили разборки рядом с парком, где собрались зрители.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.