Российская армия продвинулась в Днепропетровской области.
Штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону украинских войск в районе реки Волчья при освобождении населенного пункта Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов оказывали мотострелковым подразделениям огневую поддержку, уничтожая позиции и личный состав украинской армии.
Село Филия было освобождено 24 августа, пишет MK.RU. Операцию провели военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из состава группировки войск «Центр».