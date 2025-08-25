Экипаж БТР под флагами России и США вышел на связь после новостей о своей гибели. Видео

«Все живы, здоровы. Еще раз с удовольствием показали свой трофей», — отметила Симоньян, передает RT. Сами военнослужащие также рассказали, почему они вообще решили вывести американский флаг на БТР. По их словам, идею установить американский флаг предложили сами бойцы, чтобы «позлить» противника. Они также оценили технические возможности американской бронемашины, но пришли к выводу, что отечественная военная техника — лучше.