На Курилах МЧС увеличило число спасателей для поиска пропавшей группы

Напомним, утром 24 августа начались масштабные поиски в связи с пропажей группы из десяти человек, которая не вышли на связь. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В программу входили купание в горячих источниках и восхождение на вулкан, рассчитанное на 11 дней. Сам поход не был зарегистрирован в МЧС.