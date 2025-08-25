Ричмонд
Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Как сообщает в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин, вертолет МЧС уже везет их в Курильск.

Источник: AP 2024

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске», — сообщил Истомин.