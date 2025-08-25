Информация о стрельбе в университете не подтвердилась

24 августа, около 19:10 в очередном уведомлении было отмечено, что доказательств присутствия стрелка не выявлено, однако полицейские продолжали обследовать территорию. Из соображений предосторожности сотрудники правоохранительных органов проверяли библиотеку поэтажно, уточнил Стенсланд. Причины появления сообщения о стрелке в университете в воскресенье пока неясны.