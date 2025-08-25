Змея притворилась мёртвой и укусила школьника в Приморье

В Октябрьской центральной районной больнице врачи помогли укушенному змеёй подростку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.
Отмечается, что школьник, гуляя с друзьями, обратил внимание на змею, которая лежала в траве, и решил её потрогать. Рептилия притворилась мёртвой, а затем неожиданно укусила мальчика за указательный палец.
Дома подросток заметил тревожные симптомы: палец сильно опух и посинел. Осознав серьёзность ситуации, он позвонил матери. Женщина вызвала скорую помощь, и ребёнок был срочно госпитализирован.
Медицинская команда оперативно провела дистанционный консилиум с главным внештатным токсикологом Минздрава Кириллом Коростылёвым, что помогло определить дальнейшую тактику лечения.
После оказания экстренной помощи и курса медикаментозного лечения подросток чувствует себя хорошо. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, в Находке врачи спасли жизнь 15-летней девочке, которую за палец ноги укусила змея на пляже поздним вечером. Ядовитый укус вызвал стремительное развитие анафилактического шока — опасной аллергической реакции на змеиный яд.