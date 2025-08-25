Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, вертолёт доставляет их в Курильск

Ранее МЧС увеличило число спасателей для поиска пропавшей группы. В операции участвовали четыре специалиста, их число было увеличено до 31. Кроме того, вертолёт Ми-8 с тремя сотрудниками на борту был направлен для проведения воздушной разведки. Сложности создавали густой туман и периодические осадки.