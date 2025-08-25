Ричмонд
В Казахстане пассажиры поезда пострадали при экстренном торможении

Состав едва не столкнулся с грузовым вагоном.

Источник: Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. КТЖ сообщил о ЧП на железной дороге.

В Улытауской области на перегоне Кызылжар — Туйемойнак машинисту пассажирского поезда № 107 Жезказган — Астана пришлось экстренно остановиться, чтобы избежать столкновения с грузовым вагоном.

«24 августа в 21:38 при скорости 12 км/ч за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление», — сообщили в компании.

Жертв нет, однако, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения, сообщили в КТЖ. Поезд возобновил движение в 23:14, повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.

На данный момент расследуются причины происшествия, для установления обстоятельств на место выехала комиссия во главе с заместителем председателя правления компании.