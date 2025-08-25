В Казахстане пассажиры поезда пострадали при экстренном торможении

«24 августа в 21:38 при скорости 12 км/ч за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление», — сообщили в компании.