В Казахстане пассажиры поезда пострадали при экстренном торможении

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. КТЖ сообщил о ЧП на железной дороге.
В Улытауской области на перегоне Кызылжар — Туйемойнак машинисту пассажирского поезда № 107 Жезказган — Астана пришлось экстренно остановиться, чтобы избежать столкновения с грузовым вагоном.
«24 августа в 21:38 при скорости 12 км/ч за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление», — сообщили в компании.
Жертв нет, однако, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения, сообщили в КТЖ. Поезд возобновил движение в 23:14, повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.
На данный момент расследуются причины происшествия, для установления обстоятельств на место выехала комиссия во главе с заместителем председателя правления компании.