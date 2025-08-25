На Сахалине спустя сутки нашли тургруппу, которая пошла на вулкан

Спасатели успешно нашли туристов, пропавших в районе вулкана Баранского (архивное фото).
Все десять участников группы туристов, ранее считавшихся пропавшими в районе вулкана Баранского на Курильских островах, обнаружены спасателями и эвакуированы на борт вертолета МЧС. Об этом сообщил официальный канал главы Курильского муниципального округа Сахалинской области Константина Истомина.
«Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС. Он доставит их на площадку санавиации», — говорится в сообщении главы, которое размещено в Telegram.
Накануне в Сахалинской области в районе вулкана Баранского (остров Итуруп) пропали 10 туристов. На поиски была отправлена спасательная группа, куда вошли сотрудники МВД, медики и не только. Изначально группе не удавалось задействовать авиацию из-за непогоды.
Вулкан Баранского, находящийся на острове Итуруп и являющийся частью Большой Курильской гряды, относится к числу активных вулканов данного региона. Свое нынешнее название он получил в 1946 году в память о профессоре Николае Баранском.