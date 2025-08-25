На Сахалине спустя сутки нашли тургруппу, которая пошла на вулкан

Накануне в Сахалинской области в районе вулкана Баранского (остров Итуруп) пропали 10 туристов. На поиски была отправлена спасательная группа, куда вошли сотрудники МВД, медики и не только. Изначально группе не удавалось задействовать авиацию из-за непогоды.