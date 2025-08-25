Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты два беспилотника, летевших на Москву, — говорится в публикации главы города в мессенджере Мах.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Пожар произошел на терминале в порту Усть-Луга после падения обломков беспилотника в Ленинградской области, сообщил 24 августа губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, утром над портом Усть-Луга сбили 10 дронов ВСУ.

По данным Министерства обороны России, за ночь 24 августа над регионами РФ уничтожили 95 украинских беспилотников.

Средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской атомной электростанции. При падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше