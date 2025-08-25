Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты два беспилотника, летевших на Москву, — говорится в публикации главы города в мессенджере Мах.
В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Пожар произошел на терминале в порту Усть-Луга после падения обломков беспилотника в Ленинградской области, сообщил 24 августа губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, утром над портом Усть-Луга сбили 10 дронов ВСУ.
По данным Министерства обороны России, за ночь 24 августа над регионами РФ уничтожили 95 украинских беспилотников.
Средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА около Курской атомной электростанции. При падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.