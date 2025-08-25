Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Расчёты ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее при атаке ВСУ в Белгородской области были ранены четыре мирных жителя. В городе Валуйки госпитализирован мужчина с баротравмой и осколочными ранениями, женщине также диагностировали баротравму. В селе Солоти в результате атаки БПЛА на автобус предприятия был ранен водитель. В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью — была диагностирована баротравма.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше