Собянин: Расчёты ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Ранее при атаке ВСУ в Белгородской области были ранены четыре мирных жителя. В городе Валуйки госпитализирован мужчина с баротравмой и осколочными ранениями, женщине также диагностировали баротравму. В селе Солоти в результате атаки БПЛА на автобус предприятия был ранен водитель. В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью — была диагностирована баротравма.