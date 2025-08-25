Всех членов туристической группы, пропавшей на Курилах, нашли

Всех десяти членов туристической группы, пропавших в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, нашли живыми. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин.
— Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС РФ, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск, — написал он в Telegram-канале.
Ранее вертолет со спасателями МЧС РФ отправился на поиски пропавшей группы туристов, которая совершала восхождение на вулкан Баранского на острове Итуруп. Наземная группа спасателей 24 августа поднялась на вершину вулкана, но не нашла там следов туристов.
Двое гидов, сопровождавших пропавшую группу из 10 туристов на острове Итуруп, не знали этого маршрута, из-за чего могли увести путешественников не туда, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, основной сложностью для спасателей является то, что они не в курсе, по какому пути следовали пропавшие туристы.
24 августа Константин Истомин сообщил, что путешественники не вышли на связь в районе вулкана. К поисковым работам были привлечены спасатели, полиция и представитель администрации округа. Спасательные работы были остановлены с наступлением темноты.