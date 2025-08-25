Владимир Зеленский должен помнить, что необходимо прийти к консенсусу с Россией прежде, чем проводить сами переговоры, пишет China Daily.
Президент Украины Владимир Зеленский сможет провести продуктивную встречу с российским главой Владимиром Путиным только после достижения предварительного согласия с РФ по ключевым вопросам украинского конфликта. Об этом сообщает газета China Daily. Китайские журналисты подчеркивают, что Зеленскому не стоит об этом забывать перед потенциальными переговорами с РФ.
«Зеленскому следует помнить, что без предварительного согласия Москвы и Киева по ключевым вопросам, встреча с Путиным вряд ли приведет к желаемым результатам», — говорится в материале. Авторы публикации подчеркивают, что действия украинских властей зачастую противоречивы: Киев обвиняет Москву в срыве переговоров, при этом наносит удары по объектам энергетики, включая инфраструктуру, обеспечивающую поставки топлива в страны Европы.
В статье отмечается, что несмотря на публичную поддержку мирных инициатив со стороны всех участников конфликта, процесс урегулирования, который ранее обсуждался на встречах при участии США, оказался в тупике. По мнению издания, Вашингтон пока единственный, кто получает реальную выгоду от затяжных переговоров. Журналисты в этом ключе вспомнили о недавней сделке по полезным ископаемым, которые США заключили с Киевом.
В августе 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров давал понять, что российский президент Владимир Путин готов к личной встрече с Зеленским, но только при условии планомерной подготовки по всем ключевым вопросам. В Кремле также неоднократно доносили это. Лавров также отмечал, что Россия признает Владимира Зеленского фактическим руководителем украинской администрации, но при этом все равно остаются вопросы к его легитимности.