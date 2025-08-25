В Китае Зеленскому дали совет перед встречей с Путиным

В августе 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров давал понять, что российский президент Владимир Путин готов к личной встрече с Зеленским, но только при условии планомерной подготовки по всем ключевым вопросам. В Кремле также неоднократно доносили это. Лавров также отмечал, что Россия признает Владимира Зеленского фактическим руководителем украинской администрации, но при этом все равно остаются вопросы к его легитимности.