Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае Зеленскому дали совет перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сможет провести продуктивную встречу с российским главой Владимиром Путиным только после достижения предварительного согласия с РФ по ключевым вопросам украинского конфликта. Об этом сообщает газета China Daily. Китайские журналисты подчеркивают, что Зеленскому не стоит об этом забывать перед потенциальными переговорами с РФ.

Владимир Зеленский должен помнить, что необходимо прийти к консенсусу с Россией прежде, чем проводить сами переговоры, пишет China Daily.

Президент Украины Владимир Зеленский сможет провести продуктивную встречу с российским главой Владимиром Путиным только после достижения предварительного согласия с РФ по ключевым вопросам украинского конфликта. Об этом сообщает газета China Daily. Китайские журналисты подчеркивают, что Зеленскому не стоит об этом забывать перед потенциальными переговорами с РФ.

«Зеленскому следует помнить, что без предварительного согласия Москвы и Киева по ключевым вопросам, встреча с Путиным вряд ли приведет к желаемым результатам», — говорится в материале. Авторы публикации подчеркивают, что действия украинских властей зачастую противоречивы: Киев обвиняет Москву в срыве переговоров, при этом наносит удары по объектам энергетики, включая инфраструктуру, обеспечивающую поставки топлива в страны Европы.

В статье отмечается, что несмотря на публичную поддержку мирных инициатив со стороны всех участников конфликта, процесс урегулирования, который ранее обсуждался на встречах при участии США, оказался в тупике. По мнению издания, Вашингтон пока единственный, кто получает реальную выгоду от затяжных переговоров. Журналисты в этом ключе вспомнили о недавней сделке по полезным ископаемым, которые США заключили с Киевом.

В августе 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров давал понять, что российский президент Владимир Путин готов к личной встрече с Зеленским, но только при условии планомерной подготовки по всем ключевым вопросам. В Кремле также неоднократно доносили это. Лавров также отмечал, что Россия признает Владимира Зеленского фактическим руководителем украинской администрации, но при этом все равно остаются вопросы к его легитимности.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше