«Ушла к сестре-близняшке»: в Башкирии в больнице скончалась 19-летняя девушка, впавшая после ДТП в кому

На 24-м километре трассы Кага — Старосубхангулово водитель автомобиля, где были сестры, не удержал управление, и машина вылетела в кювет. Одна из сестер Ильзида погибла на месте, другую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она две недели боролась за жизнь, но так и не пришла в сознание.