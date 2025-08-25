Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ушла к сестре-близняшке»: в Башкирии в больнице скончалась 19-летняя девушка, впавшая после ДТП в кому

В Башкирии умерла 19-летняя девушка, чья-сестра близнец погибла в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии умерла девушка, которая потеряла сестру-близнеца в недавней аварии. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

— Гульзида ушла к своей близняшке… Наши ангелы. Почему так больно?, — плачет по юным девушкам родственница Линара В.

Напомним, 19-летняя девушка впала в кому после аварии, случившейся 12 августа в Бурзянском районе. Как рассказывали близкие, молодые люди ехали в соседнее село, чтобы повидаться с друзьями.

На 24-м километре трассы Кага — Старосубхангулово водитель автомобиля, где были сестры, не удержал управление, и машина вылетела в кювет. Одна из сестер Ильзида погибла на месте, другую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она две недели боролась за жизнь, но так и не пришла в сознание.

Гульзида и Ильзида росли в большой многодетной семье: их родители воспитывали шестерых. С самого детства девочки были неразлучны: вместе учились, затем решили поступать в техникум, а позже, посовещавшись, устроились на подработку.

— Такие хорошие девочки росли, родители души в них не чаяли. Всегда приветливые, уважительные, — рассказали знакомые девушек.

Похоронят Гульзиду рядом с сестрой, в деревне Яумбаево.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.