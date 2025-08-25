«Ушла к сестре-близняшке»: в Башкирии в больнице скончалась 19-летняя девушка, впавшая после ДТП в кому

В Башкирии умерла девушка, которая потеряла сестру-близнеца в недавней аварии. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
— Гульзида ушла к своей близняшке… Наши ангелы. Почему так больно?, — плачет по юным девушкам родственница Линара В.
Напомним, 19-летняя девушка впала в кому после аварии, случившейся 12 августа в Бурзянском районе. Как рассказывали близкие, молодые люди ехали в соседнее село, чтобы повидаться с друзьями.
На 24-м километре трассы Кага — Старосубхангулово водитель автомобиля, где были сестры, не удержал управление, и машина вылетела в кювет. Одна из сестер Ильзида погибла на месте, другую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она две недели боролась за жизнь, но так и не пришла в сознание.
Гульзида и Ильзида росли в большой многодетной семье: их родители воспитывали шестерых. С самого детства девочки были неразлучны: вместе учились, затем решили поступать в техникум, а позже, посовещавшись, устроились на подработку.
— Такие хорошие девочки росли, родители души в них не чаяли. Всегда приветливые, уважительные, — рассказали знакомые девушек.
Похоронят Гульзиду рядом с сестрой, в деревне Яумбаево.
