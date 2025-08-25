Массовое ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Красноярском крае

Крупная авария с участием шести транспортных средств произошла вечером 24 августа на 933-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
В результате инцидента пострадал 11-летний пассажир автомобиля Nissan Presage, который был доставлен в медицинское учреждение. По счастливой случайности, никто из 42 пассажиров автобуса не пострадал — все они были пристегнуты ремнями безопасности.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, включая техническое состояние транспорта и действия водителей.
Движение на участке трассы временно ограничено. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность при проезде данного участка дороги.