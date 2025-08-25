Ричмонд
ВСУ атаковали Смоленскую область

Украинская армия вновь атаковала Смоленскую область — уничтожено семь дронов. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

ВСУ вновь использовали дроны, чтобы атаковать Смоленскую область.

Украинская армия вновь атаковала Смоленскую область — уничтожено семь дронов. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, ничто не разрушено.

Также губернатор призвал всех сохранять спокойствие. Отметив, что не стоит на данный момент подходить к окнам.