СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.

Источник: AP 2024

Ранее телеканал CNN со ссылкой на университет сообщил, что неизвестный открыл огонь на территории университета.

«Полиция провела расследование неподтвержденного сообщения о стрельбе около библиотеки. Официальные лица позднее заявили, что нет никаких свидетельств стрельбы», — пишет агентство.

В университете заявили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.

При этом агентство напоминает, что на днях ложные сообщения о стрельбе привели к панике в двух других американских университетах.