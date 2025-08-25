СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным

Ранее телеканал CNN со ссылкой на университет сообщил, что неизвестный открыл огонь на территории университета.
«Полиция провела расследование неподтвержденного сообщения о стрельбе около библиотеки. Официальные лица позднее заявили, что нет никаких свидетельств стрельбы», — пишет агентство.
В университете заявили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.
При этом агентство напоминает, что на днях ложные сообщения о стрельбе привели к панике в двух других американских университетах.