Собянин: ПВО сбила два украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы

На местах падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Системы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что вечером в воскресенье российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников.

