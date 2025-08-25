Собянин: ПВО сбила два украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы

Системы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Ранее стало известно, что вечером в воскресенье российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников.
