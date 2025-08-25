Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске фейерверк во время праздника прилетел в толпу: есть пострадавшие

ЧП произошло во время празднования юбилея молодежно-семейного движения в микрорайоне Солнечный.

ЧП произошло во время празднования юбилея молодежно-семейного движения в микрорайоне Солнечный. Неизвестный запустил салют, который опрокинулся и начал стрелять зарядами в сторону людей.

По свидетельствам очевидцев, один из зарядов попал в толпу празднующих. В результате происшествия, по данным очевидцев, серьезно пострадала женщина, которую экстренно госпитализировали на машине скорой помощи. Также травму получила несовершеннолетняя девочка.

Местные жители самостоятельно разыскивают человека, ответственного за запуск пиротехники. Видео с места происшествия, опубликованное в сообществе «Наш мкр. Солнечный», показывает момент, когда перевернувшийся фейерверк начинает стрелять в сторону людей.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.