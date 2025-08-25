В Красноярске фейерверк во время праздника прилетел в толпу: есть пострадавшие

ЧП произошло во время празднования юбилея молодежно-семейного движения в микрорайоне Солнечный. Неизвестный запустил салют, который опрокинулся и начал стрелять зарядами в сторону людей.
По свидетельствам очевидцев, один из зарядов попал в толпу празднующих. В результате происшествия, по данным очевидцев, серьезно пострадала женщина, которую экстренно госпитализировали на машине скорой помощи. Также травму получила несовершеннолетняя девочка.
Местные жители самостоятельно разыскивают человека, ответственного за запуск пиротехники. Видео с места происшествия, опубликованное в сообществе «Наш мкр. Солнечный», показывает момент, когда перевернувшийся фейерверк начинает стрелять в сторону людей.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.