В Красноярске фейерверк во время праздника прилетел в толпу: есть пострадавшие

По свидетельствам очевидцев, один из зарядов попал в толпу празднующих. В результате происшествия, по данным очевидцев, серьезно пострадала женщина, которую экстренно госпитализировали на машине скорой помощи. Также травму получила несовершеннолетняя девочка.