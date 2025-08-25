«Каким-то образом пошли к Тихому океану»: тургруппа выступила с первым заявлением после пропажи на Сахалине

Как рассказали путешественники, они не разводили костров, так как сразу начали планировать возвращение. Они даже не останавливались на ночлег у турбазы, где изначально планировали провести две ночи. Сейчас жизни и здоровью участников группы ничего не угрожает, их осмотрят медики и при необходимости окажут помощь.