«Каким-то образом пошли к Тихому океану»: тургруппа выступила с первым заявлением после пропажи на Сахалине

Туристы, найденные на Сахалине в районе вулкана, рассказали, почему они оказались без связи.
Туристы, которые ранее пропали в районе вулкана на Сахалине, благополучно найдены и находятся в безопасности. Об этом сообщил официальный канал главы Курильского муниципального округа Сахалинской области Константина Истомина. Как рассказали сами туристы, причиной их пропажи стало то, что они случайно сбились с маршрута.
«Повернули налево, немножко ушли налево, потом подходит жена и говорит, куда ушли? Немножко налево, недалеко ушли и пошли опять направо по тропе, но каким-то образом пошли к Тихому океану», — цитируют путешественников экстренные службы.
Как рассказали путешественники, они не разводили костров, так как сразу начали планировать возвращение. Они даже не останавливались на ночлег у турбазы, где изначально планировали провести две ночи. Сейчас жизни и здоровью участников группы ничего не угрожает, их осмотрят медики и при необходимости окажут помощь.
Ранее, 24 августа, стало известно о пропаже туристической группы из 10 человек в районе вулкана Баранского на Курилах — они самовольно отправились в поход и оказались вне зоны связи. Поиски осложнялись сложным рельефом и плохой видимостью из-за тумана, а причиной схода с маршрута называли незнание тропы гидом и погодные условия. Для поиска привлекали спасателей, полицию и представителей администрации округа. Они были найдены спустя сутки.