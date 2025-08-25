В Иркутске СК завел уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома

В Иркутске следователи завели уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома на улице 1-й Горьковской. Здание, построенное в 1994 году, признали аварийным в 2023 году. С тех пор многоквартирный дом находится в плохом состоянии. Как сообщили КП-Иркутск в информационном центре СК России, деревянные стены и пол разрушаются. Зимой в квартирах холодно, часто происходят короткие замыкания электропроводки.