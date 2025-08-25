В Иркутске СК завел уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома

В Иркутске следователи завели уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома на улице 1-й Горьковской. Здание, построенное в 1994 году, признали аварийным в 2023 году. С тех пор многоквартирный дом находится в плохом состоянии. Как сообщили КП-Иркутск в информационном центре СК России, деревянные стены и пол разрушаются. Зимой в квартирах холодно, часто происходят короткие замыкания электропроводки.
— Из-за того, что дом не подключен к центральной канализации и септики не обслуживаются, сточные воды заливают двор и подвалы. Это вызывает повышенную влажность в квартирах, что привело к появлению плесени.
Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СКР по Иркутской области начали проверку. Председатель Александр Бастрыкин взял это дело на контроль и поручил доложить ему о ходе расследования.