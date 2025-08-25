Самолет авиакомпании VietJet после взлета вернулся в Астану

«Решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета принято командиром экипажа в строгом соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа. Аэропорт обеспечил все необходимые условия для приема рейса: посадка прошла в штатном режиме, были задействованы все службы, необходимые для обслуживания воздушного судна», — сообщили в аэропорту.