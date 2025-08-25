Мужчине чудом удалось спастись из пасти крокодила благодаря куску ткани

В Индии произошел невероятный случай спасения из пасти крокодила. Как сообщает Deccan Herald, инцидент случился в деревне Мадхавапур штата Махараштра.
Хищник набросился на 45-летнего Сайфу, когда тот вместе с супругой и золовкой переходил вброд канал. Рептилия вцепилась в ногу мужчины и утянула его под воду. На помощь пришла жена — она бросила ему свое сари, за которое он сумел ухватиться.
На крики пострадавших сбежались местные жители, которые начали отбиваться от крокодила палками. В конечном счете хищник отпустил свою жертву. Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинский колледж Бахрайча, где за его состоянием продолжают наблюдать врачи.
Представители лесного департамента пояснили, что из-за сильных ливней уровень воды в каналах значительно поднялся, что позволило крокодилам приблизиться к жилым районам. Спасательные команды проводят операции по отлову опасных рептилий.
Индийские власти усиливают меры предосторожности в сезон дождей, когда активность крокодилов достигает наивысших показателей. Согласно данным за 2024 год, только в Уттар-Прадеше зафиксировано двенадцать нападений рептилий на людей, три из которых завершились гибелью людей. Экологи настаивают на установке предупреждающих знаков и защитных ограждений в наиболее опасных зонах.
