Мужчине чудом удалось спастись из пасти крокодила благодаря куску ткани

Хищник набросился на 45-летнего Сайфу, когда тот вместе с супругой и золовкой переходил вброд канал. Рептилия вцепилась в ногу мужчины и утянула его под воду. На помощь пришла жена — она бросила ему свое сари, за которое он сумел ухватиться.