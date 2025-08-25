Опубликовано видео со спасёнными туристами, которые пропали на Итурупе

Напомним, масштабная поисковая операция началась утром в воскресенье, 24 августа. Известно, что организатором похода выступил туристический клуб «Гора». Программа включала в себя посещение горячих источников и восхождение на вулкан. В поисках участвовал 31 спасатель, также был задействован вертолёт Ми-8 МЧС с тремя сотрудниками на борту. Все десять туристов были найдены живыми.