Пенсионер-наркоторговец получил 8 лет колонии за создание сети тайников в Красноярском крае

Краевой суд вынес приговор 66-летнему жителю Калининградской области, признанному виновным в организации масштабного оборота наркотиков в сибирском регионе. Как сообщает прокуратура Красноярского края, пенсионер приговорен к 8 годам колонии общего режима.
Следствие установило, что летом 2023 года мужчина через интернет установил связи с межрегиональной преступной группой, специализирующейся на сбыте запрещенных веществ. Всего за два месяца — с июня по июль 2024 года — обвиняемый организовал 42 тайника с наркотиками на территории Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской области.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 33 килограммов гашиша и кокаина общей рыночной стоимостью свыше 85 миллионов рублей. Преступник занимался оптовыми закупками, фасовкой и распределением наркотиков по системе тайников.
Пенсионер осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Приговор еще не вступил в законную силу.