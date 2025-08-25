Пенсионер-наркоторговец получил 8 лет колонии за создание сети тайников в Красноярском крае

Следствие установило, что летом 2023 года мужчина через интернет установил связи с межрегиональной преступной группой, специализирующейся на сбыте запрещенных веществ. Всего за два месяца — с июня по июль 2024 года — обвиняемый организовал 42 тайника с наркотиками на территории Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской области.