Внеплановая ошибка в маршруте: последние новости о спасенных туристах у вулкана на Сахалине. Карта, видео

Вулкан Баранского на острове Итуруп является частью Большой Курильской гряды и относится к числу активных вулканов данного региона. Это сложный слоистый вулкан — он имеет коническую форму и сложен чередующимися слоями затвердевшей лавы. Его высота составляет 1 125 метров, диаметр кратера — 650 метров. Он находится в центральной части Итурупа. На одном из склонов на высоте в 700 метров есть еще один кратер в форме амфитеатра. Ниже по склону расположились выходы термоисточников и грязевых котлов. Свое название он получил в 1946 году в память о профессоре Николае Баранском.