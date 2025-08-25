Внеплановая ошибка в маршруте: последние новости о спасенных туристах у вулкана на Сахалине. Карта, видео

На Сахалине обнаружили пропавших туристов.
Спасатели обнаружили 10 туристов, которые ранее не вышли на связь у вулкана Баранского (остров Итуруп на Сахалине). Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Из-за непогоды сотрудники МЧС долго не могли найти их, морось, туман и облачность мешали работе вертолета, а туристы не могли подать спасателям сигнал. Гид рассказал, что во время похода их группа случайно пошла к Тихому океану. Подробнее о поисках путешественников, которые сутки не выходили на связь — в материале URA.RU.
Туристы сделали заявление по итогам поисков.
Сотрудники МЧС нашли всех 10-х туристов. На вертолете их доставили на площадку санитарной авиации. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
«Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи», — отметил он в своем telegram-канале.
Гид Валерий Федосов сообщил, что группа в лесу сбилась с тропы и «каким-то образом пошла к Тихому океану». Туристы отметили, что костер они не разжигали из-за сырости. На кадрах путешественники спокойно рассказали о том, что почти добрались до места назначения, но дошли до горячего источника, поскольку «уже распогодилось».
Примерный маршрут группы, судя по базовому пути «Курилы — вулкан Баранского’Фото: конструктор “Яндекс Карты”.
Почему два дня поисков были трудными.
Поиски туристов осложнялись из-за неблагоприятных погодных условий: густой туман и дожди. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев. Он также призвал жителей и гостей региона регистрироваться на официальном сайте МЧС России перед совершением турпохода. Это связано с тем, что найденные путешественники не уведомили соответствующие службы о своем маршруте и самостоятельно совершили восхождение к вулкану.
Как проходила спасательная операция 25 августа.
Поиски осложнялись плохой погодойФото: Сергей Красноухов/РИА Новости.
На поиски тургруппы сегодня отправились 28 человек. Также на место, где предположительно они перестали выходить на связь, прибыла наземная группа и восемь единиц техники, в том числе и вертолет МЧС Ми-8 с тремя спасателями на борту.
Список найденных путешественников.
Тургруппа состояла из одного гида, мужчины, и девяти женщин. Ранее был опубликован список имен туристов:
Валерий Федосов (1989 года рождения);Марина Дронова (1986);Регина Белал (1992);Татьяна Сидорова (1975);младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (1995);Юлия Зарубина (1985);Полина Подоляко (1995);Инна Степанова (1995);врач-хирург Екатерина Кайнова (1993);Татьяна Обжорина (1979), жительница Каслей Челябинской области. В беседе с URA.RU она отметила, что не пошла с группой на вулкан, оставшись в лагере. «Со мной все хорошо. Я осталась в лагере», — сказала она.
Неудачные поиски 24 августа.
Поиски 24 августа прошли безрезультатноФото: Владимир Михайлов/РИА Новости.
Связь с туристами пропала в районе вулкана Баранского 24 августа. По данным некоторых telegram-каналов, группа могла заблудиться в лесу из-за того, что гид якобы был незнаком с местностью.
В поисках вчера были задействованы спасатели, полицейские и местные военные гарнизоны «Горное» и «Горячие ключи». Однако операция не дала результатов. Изначально авиацию не удалось задействовать из-за непогоды: низкой облачности, мороси и тумана — видимость не превышала пяти метров.
По итогам дня Истоминым был собран оперштаб. На ночь поиски приостановили. За время операции спасатели обследовали семь километров местности. Следов диких животных, которые могли бы напасть на туристов, они не обнаружили. Также специалисты проанализировали возможное местонахождение группы и сформировали предполагаемую область для продолжения поисковой операции. Вертолет МЧС Ми-8 был приведен в готовность и ожидал улучшения погодных условий для вылета, отмечал Истомин в своем telegram-канале.
Что известно о популярном среди туристов вулкане Баранского.
На вулкане Баранского есть несколько кратеров, а также горячие источникиФото: Владимир Михайлов/РИА Новости.
Вулкан Баранского на острове Итуруп является частью Большой Курильской гряды и относится к числу активных вулканов данного региона. Это сложный слоистый вулкан — он имеет коническую форму и сложен чередующимися слоями затвердевшей лавы. Его высота составляет 1 125 метров, диаметр кратера — 650 метров. Он находится в центральной части Итурупа. На одном из склонов на высоте в 700 метров есть еще один кратер в форме амфитеатра. Ниже по склону расположились выходы термоисточников и грязевых котлов. Свое название он получил в 1946 году в память о профессоре Николае Баранском.