ВСУ убили женщину и зарезали ее ребенка в ДНР ради машины

«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — Mitsubishi. Машину позже обнаружили в Днепре», — рассказал Власов в разговоре с РИА Новости. По его словам, преступления со стороны украинских военных происходят в этом городе регулярно с 2014 года.