Кровавый донер: казахстанка травмировала рот из-за стекла

24 августа во время перекуса донером казахстанка получила травму из-за стеклянного осколка, сообщает Zakon.kz.

Подробности произошедшего автор публикации под ником @nuraaiiina рассказала на своей странице в Threads.

«После смены в четыре утра уставшая, голодная решила заказать, как обычно, донер. Сижу и наслаждаюсь едой, вдруг, когда жевала со вкусом донер, почувствовала вкус крови и что-то острое. Достаю, а там стекло!» — возмутилась заказчица еды на дом.

Она приложила скрины переписки с оператором доставки еды. Казахстанка отметила, что сильно порезала рот из-за стекла, и потребовала наказать заведение. В ответ оператор оформил ей возврат суммы за донер и пообещал наказать заведение штрафом после разбирательства.

В ночь на 18 августа восемь жителей Актобе попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.