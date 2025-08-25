В Турции прокомментировали новый раунд переговоров России и Украины

Последний раз делегации из России и Украины встречались в Стамбуле в конце июля. Это был третий по счету раунд переговоров в 2025 году. В ходе общения российская сторона предложила украинской создать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-формате. Москву представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он затем уточнил, что окончательно поставить точку в украинском конфликте могут только главы государств.