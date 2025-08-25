В Турции прокомментировали новый раунд переговоров России и Украины

В Турции не знают, пройдут ли новые переговоры РФ и Украины в Анкаре.
Власти Турции на данный момент не располагают информацией о продолжении переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом российским журналистам рассказал дипломатический источник в Анкаре.
«У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле — прим. ред. URA.RU). Стороны сами выбирают дату и место», — заявил источник РИА Новости.
Последний раз делегации из России и Украины встречались в Стамбуле в конце июля. Это был третий по счету раунд переговоров в 2025 году. В ходе общения российская сторона предложила украинской создать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-формате. Москву представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он затем уточнил, что окончательно поставить точку в украинском конфликте могут только главы государств.
Затем на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россия вновь подчеркнула, что заинтересована в завершении конфликта. После состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом, сообщает Pravda.ru. В настоящий момент в мире обсуждается потенциальная встреча Путина и Зеленского, передает телеканал «Царьград».
Глава РФ отмечал, что готов к этой встрече при условии, если будет заранее согласована повестка. Также сообщалось, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» на днях проведут переговоры, посвященные перспективам достижения мира на Украине, отмечает «Ридус».