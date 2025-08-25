Ричмонд
Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми

Вертолет МЧС уже доставляет всех десятерых участников туристической группы в Курильск.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели нашли группу туристов, которые ранее пропали в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

По его словам, вертолет МЧС уже доставляет всех десятерых участников группы в город Курильск, где они прибудут на площадку санитарной авиации.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.

Ранее сообщалось о пропаже туристической группы из 10 человек. По словам Константина Истомина, группа перестала выходить на связь в районе вулкана Баранского. В связи с этим следственные органы начали проверку по факту исчезновения.