МЧС Киргизии: поиски Наговициной на пике Победы с помощью дрона под вопросом

«Наши специалисты планировали запустить дрон, но на гребне сейчас очень сильный ветер», — заявил представитель пресс-службы. По этой причине, сказал он, назвать сроки запуска дрона пока нет возможности.
Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. Первая попытка достать ее была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться.
Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. По словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек, который находится на пике Победы, Дмитрия Грекова, именно этот человек получил травму при жесткой посадке вертолета.
Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.