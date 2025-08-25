МЧС Киргизии: поиски Наговициной на пике Победы с помощью дрона под вопросом

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. Первая попытка достать ее была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться.