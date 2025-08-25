Ричмонд
На пике Победы остановили поиски пропавших альпинистов

Поисковые работы по обнаружению двух иранских альпинистов, пропавших на пике Победы в Киргизии, официально прекращены. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

На пике Победа прекращены поиски пропавших альпинистов, передает МЧС Киргизии (архивное фото).

«Все поисковые работы остановлены, пока неизвестно — возобновятся ли в этом году», — уточнил представитель ведомства в беседе с ТАСС. Причины такого решения в ведомстве не раскрывают.

По данным МЧС Киргизии, альпинисты из Ирана пропали во время восхождения на пик Победы, одну из самых сложных и высоких вершин Центральной Азии. Спасатели проводили поиски с привлечением вертолетов и наземных групп, однако результаты оказались безуспешными.

Также сообщалось, что на пике Победы пропала россиянка Наталья Наговицина. Она получила серьезную травму. Тогда к поискам привлекались международные команды и военные вертолеты, однако спасательные мероприятия затянулись из-за ограничений по высоте полета и неблагоприятной обстановки. Судьба женщины остается под вопросом.