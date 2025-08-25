На пике Победы остановили поиски пропавших альпинистов

Также сообщалось, что на пике Победы пропала россиянка Наталья Наговицина. Она получила серьезную травму. Тогда к поискам привлекались международные команды и военные вертолеты, однако спасательные мероприятия затянулись из-за ограничений по высоте полета и неблагоприятной обстановки. Судьба женщины остается под вопросом.