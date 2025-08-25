Челябинские полицейские нашли склад с 61 тысячей литров пива

В Тракторозаводском районе Челябинска полиция обнаружила склад с большим запасом пива и пивных напитков.
Алкоголь хранился в жестяных кегах, пластиковых и стеклянных бутылках. В общей сложности полицейские насчитали 61 тыс. литров спиртного. И все оно было нелегальным. Пиво не зарегистрировали в государственной информационной системе, на таре не оказалось необходимой маркировки.
Все спиртное изъяли и отправили на экспертизу. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело о незаконном обороте немаркированной продукции.
— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к данной противоправной деятельности, — рассказали в региональном ГУ МВД.