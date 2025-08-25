Ричмонд
Источник выяснил, действительно ли Турция пошлет войска на Украину

Турция на данный момент не имеет конкретной концепции или планов по возможной отправке войск на Украину в качестве гарантов безопасности. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

Анкара пока не обсуждает отправку миротворцев на Украину.

Турция на данный момент не имеет конкретной концепции или планов по возможной отправке войск на Украину в качестве гарантов безопасности. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Пока нет никакой ясности и концепции по этому проекту. Все на уровне обсуждений. Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной», — передает РИА Новости слова дипломатического источника. Тот подчеркнул, что информация, появляющаяся в зарубежной и турецкой прессе, носит спекулятивный характер, и призвал всех полагаться только на официальные данные от властей Турции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие страны могут отправить войска на Украину и что это значит для России. Карта.

Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны Турции сообщал, что Анкара считает преждевременными любые рассуждения о возможной миротворческой миссии на Украине до достижения соглашения о прекращении огня. Дипломатический источник уточнял, что Турция не принимала никаких конкретных решений относительно предоставления Украине гарантий безопасности.

Эта информация появилась после распространившихся в СМИ слухов о том, что турецкая сторона рассматривает возомжность отправки войск на украинскую территорию в рамках миротворческой миссии. Посол Киева в Анкаре Нариман Джелялов заявлял о готовности Турции отправить военных, пишет MK.RU.

Отправка миротворческого военного контингента на Украину обсуждается с весны 2025 года, однако особенно активным оно стало после встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, в том числе, лидерами так называемой «коалиции желающих» (стран, которые поддерживают Киев). После этого президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие лидеры начали делать заявления о гарантиях безопасности Киеву.

