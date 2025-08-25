Во Владивостоке врачи спасли проглотившую камни девочку

Во Владивостоке врачи Краевой детской клинической больницы № 1 провели уникальную операцию, в ходе которой из дыхательных путей девочки извлекли сразу несколько камней. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Приморского края.
Воспитатель детского сада заметила, что девочка проглотила камень во время прогулки. Родители сначала не заметили изменений в состоянии ребёнка, но вскоре у неё появился кашель, и её доставили в больницу.
Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. При дополнительном обследовании выяснилось, что в дыхательных путях находятся ещё несколько мелких камней. В итоге врачи извлекли четыре камня.
Медики подчёркивают, что даже небольшой предмет, застрявший в пищеводе, может привести к пролежням, некрозу или сквозному повреждению.
Ранее сообщалось, что на Кубани врачи спасли мужчину с застрявшей в печени рыбьей костью.