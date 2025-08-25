Водитель на угнанной машине устроил ДТП в Астане: три человека пострадали

В Instagram*-аккануте astana.times опубликовали фото с места страшного ДТП, которое произошло по проспекту Абылай хана в ночное время. На кадрах видны сильно поврежденные машины, у одной из которых или полностью отсутствует вторая половина, или настолько сильно смяло салон.