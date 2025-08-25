Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель на угнанной машине устроил ДТП в Астане: три человека пострадали

В столице произошло ДТП, в котором в пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Источник: соцсети

В Instagram*-аккануте astana.times опубликовали фото с места страшного ДТП, которое произошло по проспекту Абылай хана в ночное время. На кадрах видны сильно поврежденные машины, у одной из которых или полностью отсутствует вторая половина, или настолько сильно смяло салон.

«Живы люди?», — интересовались в паблике.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.

«В ночь на 24 августа 18-летний житель города Темиртау незаконно завладел автомобилем Changan Deepal S07 и, двигаясь по городу, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу участникам движения. В результате ДТП три человека госпитализированы», — пояснили в полиции.

Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.