Водитель на угнанной машине устроил ДТП в Астане: три человека пострадали

В Instagram*-аккануте astana.times опубликовали фото с места страшного ДТП, которое произошло по проспекту Абылай хана в ночное время. На кадрах видны сильно поврежденные машины, у одной из которых или полностью отсутствует вторая половина, или настолько сильно смяло салон.
«Живы люди?», — интересовались в паблике.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.
«В ночь на 24 августа 18-летний житель города Темиртау незаконно завладел автомобилем Changan Deepal S07 и, двигаясь по городу, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу участникам движения. В результате ДТП три человека госпитализированы», — пояснили в полиции.
Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.