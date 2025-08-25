Серая схема транспортной фирмы на 300 тысяч рублей раскрыта в Беларуси

Сотрудниками БЭП Гомельской области вместе с представителями инспекции Министерства по налогам и сборам установлен предприниматель, который скрывал доходы. Выяснилось, что 41-летний житель Мозыря владел фирмой, которая осуществляет пассажирские перевозки, и велел своим наемным водителям не выдавать чеки клиентам.