Серая схема транспортной фирмы на 300 тысяч рублей раскрыта в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Вскрыта “серая схема” ухода от налогов», — говорится в сообщении.
Сотрудниками БЭП Гомельской области вместе с представителями инспекции Министерства по налогам и сборам установлен предприниматель, который скрывал доходы. Выяснилось, что 41-летний житель Мозыря владел фирмой, которая осуществляет пассажирские перевозки, и велел своим наемным водителям не выдавать чеки клиентам.
В МВД обратили внимание, что, занижая подобным образом выручку, он недоплачивал налоги. Кроме того, установлено, что заработную плату сотрудникам мужчина отдавал «в конвертах».
«За пять лет фигурант недоплатил в госбюджет более 300 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
