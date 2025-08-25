Ричмонд
Последний шанс на спасение Наговицыной под угрозой срыва

МЧС Киргизии заявили, что пока не будут запускать беспилотник на пик Победы для спасения россиянки Наговицыной из-за непогоды.

Запуск беспилотника для поиска российской альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы в Киргизии может быть отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Киргизии журналистам. Это по сути должно было стать последней надеждой на спасение женщины.

«Наши специалисты планировали запустить дрон, но на гребне сейчас очень сильный ветер», — уточнили представители экстренных служб в беседе с ТАСС. В МЧС пояснили, что погодные условия на гребне пика Победы остаются сложными: фиксируются сильные порывы ветра, которые могут повлиять на работу беспилотной техники и безопасность спасателей.

Кроме того, стало известно, что в МЧС Киргизии остановили поиски двух других пропавших альпинистов на пике Победы.

Ранее Наталья Наговицына получила тяжелую травму при спуске с пика Победы 12 августа и с тех пор она находится на высоте около семи тысяч метров в условиях сильного холода, сообщает телеканал «Царьград». Спасательные операции осложнялись погодой и уже привели к гибели одного из спасателей, а также к аварии вертолета, в результате которой пострадали пилот и еще один участник операции. Решение о запуске дрона было принято после того, как традиционные способы поиска и эвакуации оказались невозможны. Судьба самой женщины остается под вопросом. До этого предполагалось, что женщина уже погибла, передает «Ридус».