Последний шанс на спасение Наговицыной под угрозой срыва

Ранее Наталья Наговицына получила тяжелую травму при спуске с пика Победы 12 августа и с тех пор она находится на высоте около семи тысяч метров в условиях сильного холода, сообщает телеканал «Царьград». Спасательные операции осложнялись погодой и уже привели к гибели одного из спасателей, а также к аварии вертолета, в результате которой пострадали пилот и еще один участник операции. Решение о запуске дрона было принято после того, как традиционные способы поиска и эвакуации оказались невозможны. Судьба самой женщины остается под вопросом. До этого предполагалось, что женщина уже погибла, передает «Ридус».