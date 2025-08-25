Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, семь беспилотников сбили над Смоленской областью, шесть — над Брянской.

По три дрона сбили над Орловской областью и Московским регионом (два из них летели на Москву) и по одному — над Калужской и Тверской областями.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа до 7:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Пожар произошел на терминале в порту Усть-Луга после падения обломков беспилотника в Ленинградской области, сообщил 24 августа губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, утром над портом Усть-Луга сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины.

По данным Министерства обороны России, за ночь 24 августа над регионами России уничтожили 95 украинских беспилотников.