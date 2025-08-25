Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, семь беспилотников сбили над Смоленской областью, шесть — над Брянской.
По три дрона сбили над Орловской областью и Московским регионом (два из них летели на Москву) и по одному — над Калужской и Тверской областями.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа до 7:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Пожар произошел на терминале в порту Усть-Луга после падения обломков беспилотника в Ленинградской области, сообщил 24 августа губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, утром над портом Усть-Луга сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины.
По данным Министерства обороны России, за ночь 24 августа над регионами России уничтожили 95 украинских беспилотников.