Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка

Во время рассмотрения иска суд также назначил экспертизу. В итоге выяснилось, что не был поставлен диагноз «Общеравномерно суженный таз», были недооценены результаты УЗИ о крупном плоде, не была определена позиция плода. Также не было выполнено «Кесарево сечение» при данных о плоде более 4,5 кг. Среди прочих в материалах суда указана такая причина: «Отсутствует наблюдение за женщиной в течение четырех часов двадцати пяти минут, когда развилось осложнение течения родов в виде дистоции плечиков».