Вместо опорных конструкций использовали обрезки досок при ремонте моста

В Хабаровском крае проведен ремонт моста через реку Чистоводную на 34-м километре трассы Советская Гавань — Ванино в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Однако исполнение работ вызвало удивление у местных жителей.
Вместо полноценного восстановления конструкции рабочие ограничились установкой недостаточно высоких подпорок, а образовавшиеся прорехи были заложены обрезками досок. Несмотря на очевидные недостатки, ответственные лица подписали акты приемки работ, официально подтвердив соответствие объекта всем необходимым требованиям.
Местные жители выражают серьезные опасения относительно надежности и безопасности отремонтированной переправы, указывая на явные признаки некачественного выполнения работ, пишет Telegram-канал Amur Mash.
