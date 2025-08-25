Ричмонд
Вместо опорных конструкций использовали обрезки досок при ремонте моста

В Хабаровском крае проведен ремонт моста через реку Чистоводную на 34-м километре трассы Советская Гавань — Ванино в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Однако исполнение работ вызвало удивление у местных жителей.

Вместо полноценного восстановления конструкции рабочие ограничились установкой недостаточно высоких подпорок, а образовавшиеся прорехи были заложены обрезками досок. Несмотря на очевидные недостатки, ответственные лица подписали акты приемки работ, официально подтвердив соответствие объекта всем необходимым требованиям.

Местные жители выражают серьезные опасения относительно надежности и безопасности отремонтированной переправы, указывая на явные признаки некачественного выполнения работ, пишет Telegram-канал Amur Mash.

