За ночь расчёты ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

Наибольшее количество дронов — семь — сбили над Смоленской областью. Шесть БПЛА уничтожили над Брянской областью, по три — над Орловской областью и территорией Московского региона. По одному беспилотнику перехватили над Калужской и Тверской областями.
Напомним, ранее средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России были подавлены семь беспилотников над Смоленской областью. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
