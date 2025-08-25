Ричмонд
Дрон направят к месту нахождения альпинистки Наговициной 25 августа

Дрон направят к месту на пике Победы, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Об этом заявили в пресс-службе Федерации альпинизма России.

В организации добавили, что россиянку попробуют спасти, если она окажется живой. В зависимости от ее состояния может быть предпринята еще одна попытка снять альпинистку с вершины горы при помощи евродрона.

— К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии, — цитирует представителей Федерации ТАСС.

Утром 23 августа ряд СМИ сообщил, что женщина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что эвакуировать Наговицину будет очень нелегко — спасатели могут погибнуть во время этой операции. Глава комиссии также выразил мнение, что спасение альпинистки будет чудом.