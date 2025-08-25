Ричмонд
Грузовой локомотив сбил 84-летнюю женщину в Новосибирской области

Пенсионерка переходила железнодорожные пути вне пешеходного перехода.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области грузовой локомотив насмерть 84-летнюю женщину. Все произошло на станции Краснозерское. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

— По предварительным данным, местная жительница пересекала железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающимся грузовым локомотивом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — добавили в пресс-службе.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Собранные материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки. К выяснению обстоятельств случившегося также подключилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.