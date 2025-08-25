Грузовой локомотив сбил 84-летнюю женщину в Новосибирской области

— По предварительным данным, местная жительница пересекала железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающимся грузовым локомотивом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — добавили в пресс-службе.
От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Собранные материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки. К выяснению обстоятельств случившегося также подключилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.