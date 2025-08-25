Ричмонд
Водитель, сбивший насмерть молодого парня под Зимой, скрылся с места ДТП

Зиминские сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода на федеральной трассе.

Источник: ТК Город

Дорожный инцидент произошел позавчера около 23 часов на 1608 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, неустановленный водитель машины неизвестной марки двигался со стороны Красноярска в направлении Иркутска и сбил пешехода. Пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении движения транспорта.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В настоящий момент по данному факту полицейские проводят всестороннюю проверку.

Принимаются розыскные мероприятия, направленные на установление личности скрывшегося автомобилиста. Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия обратиться в отдел полиции или сообщить имеющуюся информацию по телефону 8 (39554)2−12−02.