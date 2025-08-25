Один за другим: в Иркутском округе вспыхнули три частных дома

В субботу, 23 августа, в садоводстве «Коммунальник» Иркутского округа произошли три пожара на улице Ангарской. Сообщения о возгораниях поступали одно за другим. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.
Первое сообщение поступило около полудня — из садового дома шёл дым. На место направили двух пожарных расчётов и девять человек личного состава. Пока пожарные локализовывали огонь, поступило второе сообщение — на той же улице загорелся другой дом. На помощь направили ещё одну автоцистерну и четыре бойца. Кроме этого, были вызваны дополнительные силы и средства.
Когда был потушен и второй очаг, в МЧС сообщили о третьем возгорании — снова на улице Ангарской. Огонь ликвидировали теми же силами, задействованными в двух предыдущих вызовах.
Общая площадь трёх пожаров составила почти 140 кв. метров. Информации о пострадавших не уточняется. Дознавателями ведомства и сотрудниками испытательной пожарной лаборатории проводится проверка.
Ранее частный дом загорелся на улице Кирпичной в Иркутске. Возгорание произошло на 25 кв. метрах. Пожар потушили 11 специалистов МЧС с помощью трех единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели.