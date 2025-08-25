Один за другим: в Иркутском округе вспыхнули три частных дома

Первое сообщение поступило около полудня — из садового дома шёл дым. На место направили двух пожарных расчётов и девять человек личного состава. Пока пожарные локализовывали огонь, поступило второе сообщение — на той же улице загорелся другой дом. На помощь направили ещё одну автоцистерну и четыре бойца. Кроме этого, были вызваны дополнительные силы и средства.